Inhopparen frälste Kanada – Bosnien tappade ledning

Han byttes in i den 76:e minuten, två minuter senare frälste Cyle Larin sitt Kanada i gruppspelsmatchen mot Bosnien Hercegovina. Trots en kraftig dominans matchen igenom var Kanada dåliga på att omsätta sina chanser i mål. Men det var innan den storvuxne anfallaren kom in i handlingen.

Bosnien Hercegovina tog ledningen i 21:a minuten då Jovo Lukic nickade in ledningsmålet på en hörna. Men efter ledningsmålet ställde sig bosnierna på hälarna och fokuserade på att försvara sin ledning vilket gick bra ända fram till det återstod en knapp kvart.

Matchen slutade 1–1. Poängen är den första Kanada har tagit i ett världsmästerskap i fotboll.