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Kanadas Cyle Larin stod för ett succéinhopp. (Sam Balkansky /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Inhopparen frälste Kanada – Bosnien tappade ledning

Av Daniel Persson
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Han byttes in i den 76:e minuten, två minuter senare frälste Cyle Larin sitt Kanada i gruppspelsmatchen mot Bosnien Hercegovina. Trots en kraftig dominans matchen igenom var Kanada dåliga på att omsätta sina chanser i mål. Men det var innan den storvuxne anfallaren kom in i handlingen.

Bosnien Hercegovina tog ledningen i 21:a minuten då Jovo Lukic nickade in ledningsmålet på en hörna. Men efter ledningsmålet ställde sig bosnierna på hälarna och fokuserade på att försvara sin ledning vilket gick bra ända fram till det återstod en knapp kvart.

Matchen slutade 1–1. Poängen är den första Kanada har tagit i ett världsmästerskap i fotboll.

Laguppställningarna

Kanada (4–3–3):

Maxime Crepeau – Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea – Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, 91), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg, 61) – Jonathan David (Promise David, 61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, 76), Tajon Buchanan (Ali Ahmed, 61).

Bosnien Hercegovina (4–3–3):

Nikola Vasilj – Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Dzenis Burnic, 83), Amar Dedic, Nikola Katic – Benjamin Tahirovic, Ivan Basic (Armin Gigovic, 61), Amar Memic (Kerim Alabegovic, 74) – Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic, 74), Jovo Lukic (Samed Bazdar, 61).

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