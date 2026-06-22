Just nu: Messi bränner straff för Argentina
ARG–ÖST 0–0 | Ett bollsäkert Argentina har redan i inledningen av matchen varit framme i två skarpa lägen där de kommit rättvända mot Österrike. Farligast var det när Lautaro Martinez kom in i straffområdet och blev glidtacklad av två österrikare samtidigt.
Domaren valde att döma straff efter att ha granskat situationen på video.
En till synes självsäker Lionel Messi klev fram, med kort ansats och lade den till höger om Alexander Schlagers vänstra stolpe. Om Lionel Messi hade gjort mål hade han tangerat tysken Miroslav Kloses målrekord i VM-sammanhang.
Laguppställningarna
Argentina (4–3–3):
Emiliano Martinez – Lisandro Martinez, Cristian Romero, Facundo Medina, Nahuel Molina – Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez – Lionel Messi, Thiago Almada, Lautaro Martinez.
Österrike (4–2–3–1):
Alexander Schlager – Kevin Danso, Stefan Bosch, David Alaba, Xaver Schlager – Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer – Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner – Michael Gregoritsch.