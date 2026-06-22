Just nu: Messi bränner straff för Argentina

ARG–ÖST 0–0 | Ett bollsäkert Argentina har redan i inledningen av matchen varit framme i två skarpa lägen där de kommit rättvända mot Österrike. Farligast var det när Lautaro Martinez kom in i straffområdet och blev glidtacklad av två österrikare samtidigt.

Domaren valde att döma straff efter att ha granskat situationen på video.

En till synes självsäker Lionel Messi klev fram, med kort ansats och lade den till höger om Alexander Schlagers vänstra stolpe. Om Lionel Messi hade gjort mål hade han tangerat tysken Miroslav Kloses målrekord i VM-sammanhang.