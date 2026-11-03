Regeringen aktiverar högkostnadsskyddet för elpriserna även för november och december, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid en pressträff. Anledningen är förväntat höga elpriser också fortsättningsvis. Regeringen kommer bevilja stöd för de kostnader som överstiger 1,50 kronor per kilowattimme, meddelar hon.

– Att gå in mot en vinter med så här orolig omvärld utan att kunna stötta hushållen, det är inget alternativ för oss, säger Busch.

De höga priserna beror på brist på gas och olja i omvärlden. Dessutom tenderar elförbrukningen öka när temperaturerna sjunker.

Vad stödet kommer kosta staten beror på hur mycket elpriserna stiger.