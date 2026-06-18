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Johan Manzambi gjorde två mål i matchen. (Andre Penner /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Fem mål på 20 minuter när Schweiz tog första VM-segern

Av Jacob Ruderstam
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I 74 minuter bjöd Schweiz och Bosnien-Hercegovina på en målfattig tillställning i VM, men sen hände något. Inhoppande Johan Manzambi tryckte in 1–0 med ett hårt skott, och det satte bollen i rullning.

Fem minuter efter öppningsmålet blev den bosniske backen Tarik Muharemovic utvisad för en tuff satsning precis utanför eget straffområde. Eländet blev ännu större när Schweiz också hittade 2–0-målet kort efter det röda kortet.

Manzambi fick jubla ytterligare en gång efter att ha gjort 3–0.

Matchens kanske snyggaste mål hamnade dock i de schweiziska nätmaskorna. Bosnien-Hercegovinas Ermin Mahmics hårda skott var otagbart för målvakten.

Matchen slutade 4–1 efter att ikonen Granit Xhaka gjort mål från straffpunkten med matchens sista spark.

Schweiz genomförde flera lyckade byten
Aftonbladet
Ruben Vargas gjorde 2–0-målet
Expressen
Matchen spelades i Los Angeles
Sveriges Television
The Athletic rapporterade från matchen
live · NY Times  · Ofta betalvägg
NZZ rapporterade från matchen (tyska)
live · www.nzz.ch
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