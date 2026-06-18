Fem mål på 20 minuter när Schweiz tog första VM-segern

Johan Manzambi gjorde två mål i matchen.

I 74 minuter bjöd Schweiz och Bosnien-Hercegovina på en målfattig tillställning i VM, men sen hände något. Inhoppande Johan Manzambi tryckte in 1–0 med ett hårt skott, och det satte bollen i rullning.

Fem minuter efter öppningsmålet blev den bosniske backen Tarik Muharemovic utvisad för en tuff satsning precis utanför eget straffområde. Eländet blev ännu större när Schweiz också hittade 2–0-målet kort efter det röda kortet.

Manzambi fick jubla ytterligare en gång efter att ha gjort 3–0.

Matchens kanske snyggaste mål hamnade dock i de schweiziska nätmaskorna. Bosnien-Hercegovinas Ermin Mahmics hårda skott var otagbart för målvakten.

Matchen slutade 4–1 efter att ikonen Granit Xhaka gjort mål från straffpunkten med matchens sista spark.