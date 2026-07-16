Firade med förbjuden banderoll – riskerar böter

Argentinas Giovani Lo Celso håller upp banderollen efter segern mot England.

Det argentinska landslaget kan straffas av Fifa efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2–1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín.

Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen, enligt Fifas regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten ”Falklandsöarna tillhör Argentina”.

Det har gått 44 år sedan Falklandskriget mellan England och Argentina men händelsen präglar fortfarande relationen mellan länderna. Redan före matchen rapporterades att symboler för Falklandsöarna var förbjudna på arenan.