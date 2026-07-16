Firade med förbjuden banderoll – riskerar böter
Det argentinska landslaget kan straffas av Fifa efter att spelarna hållit upp en banderoll med ett politiskt budskap under firandet av 2–1-segern mot England, skriver den argentinska tidningen Clarín.
Politiska budskap är varken välkomna på läktaren eller planen, enligt Fifas regler. Men när det stod klart att Argentina gått vidare till VM-final höll spelarna upp en banderoll med texten ”Falklandsöarna tillhör Argentina”.
Det har gått 44 år sedan Falklandskriget mellan England och Argentina men händelsen präglar fortfarande relationen mellan länderna. Redan före matchen rapporterades att symboler för Falklandsöarna var förbjudna på arenan.
bakgrund
Falklandskriget
Wikipedia (sv)
Falklandskriget var ett krig mellan Storbritannien och Argentina 1982 om Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna. Falklandsöarna består av två stora och många små öar i Sydatlanten nära Argentina, vilkas namn och tillhörighet har varit omdiskuterade länge. Falklandskriget startade fredagen 2 april 1982 med den argentinska invasionen och ockupationen av Falklandsöarna och Sydgeorgien, och avslutades med den argentinska kapitulationen 14 juni 1982. Kriget pågick under 74 dagar och resulterade i totalt 907 döda, varav 255 brittiska och 649 argentinska soldater, sjömän och flygare samt tre civila öbor, som dödades av vådabekämpning från britterna. Konflikten var resultatet av en segdragen diplomatisk konfrontation angående kontrollen över öarna. Ingen av staterna deklarerade officiellt krig och striderna var till stora delar begränsade till de omstridda territorierna och till Sydatlanten. Den inledande invasionen karaktäriserades av argentinarna som en återockupation av sitt eget territorium, och av britterna som en invasion av Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
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