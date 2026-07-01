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Fotbollsfans försöker skydda sig med regnponchos. (Ricardo Mazalan /AP/TT / AP)
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Sextondelsfinalen mellan Mexiko och Ecuador uppskjuten

Av Daniel Persson
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Ett stort åskoväder har fått Fifa att skjuta upp sextondelsfinalen mellan Mexiko och Ecuador i en time, skriver flera medier.

Avsparken var tänkt att ske klockan 03, svensk tid, men starttiden har flyttats fram en timme.

”Matchen kommer starta så snart det anses tryggt”, skriver Fifa på sin hemsida.

På bilder från Mexico City syns tusentals åskådare försöka skydda sig från fallande regnmassor under uppfällda paraplyer. Spelarna har nyss kommit ut för att värma upp.

Det uppges åska i området vilket kan fördröja matchstarten ytterligare
www.abcnyheter.no
På grund av ovädret har spelarna inte värmt upp
NY Times  · Ofta betalvägg
Beskedet ges på Fifas matchblogg
www.fifa.com
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