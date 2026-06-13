USA:s drömstart i hemma-VM – körde över Paraguay

Folarin Balogun gjorde två mål i matchen.

USA fick en drömstart på VM-äventyret på hemmaplan i natt. Värdnationen slog Paraguay med hela 4–1.

Den första bollen hamnade i Paraguays mål redan efter sju minuter. Detta efter ett fint anfall som slutade med ett olyckligt självmål.

”Arenan bokstavligt talat skakade efter att USA tagit ledningen”, skriver NBC-reportern Andrew Greif.

Anfallaren Folarin Balogun stod för två mål och inhoppande Giovanni Reyna fastställde slutsiffrorna med matchens sista spark.

– De har dominerat matchen igenom, säger TV4:s expert Vicki Blommé.