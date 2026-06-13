USA:s drömstart i hemma-VM – körde över Paraguay
USA fick en drömstart på VM-äventyret på hemmaplan i natt. Värdnationen slog Paraguay med hela 4–1.
Den första bollen hamnade i Paraguays mål redan efter sju minuter. Detta efter ett fint anfall som slutade med ett olyckligt självmål.
”Arenan bokstavligt talat skakade efter att USA tagit ledningen”, skriver NBC-reportern Andrew Greif.
Anfallaren Folarin Balogun stod för två mål och inhoppande Giovanni Reyna fastställde slutsiffrorna med matchens sista spark.
– De har dominerat matchen igenom, säger TV4:s expert Vicki Blommé.
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