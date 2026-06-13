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Folarin Balogun gjorde två mål i matchen. (Jayne Kamin-Oncea /AP/TT / AP)
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USA:s drömstart i hemma-VM – körde över Paraguay

Av Jacob Ruderstam
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USA fick en drömstart på VM-äventyret på hemmaplan i natt. Värdnationen slog Paraguay med hela 4–1.

Den första bollen hamnade i Paraguays mål redan efter sju minuter. Detta efter ett fint anfall som slutade med ett olyckligt självmål.

”Arenan bokstavligt talat skakade efter att USA tagit ledningen”, skriver NBC-reportern Andrew Greif.

Anfallaren Folarin Balogun stod för två mål och inhoppande Giovanni Reyna fastställde slutsiffrorna med matchens sista spark.

– De har dominerat matchen igenom, säger TV4:s expert Vicki Blommé.

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USA dominerade och ledde med 3–0 i paus
Reuters  · Ofta betalvägg
BBC-experten: ”USA ser oerhört farliga ut”
Sveriges Television
Zlatan Ibrahimovic hyllar USA: ”Blir inte bättre än så här”
Aftonbladet
70 000 människor såg matchen på plats
NY Times  · Ofta betalvägg
ESPN rapporterade från matchen
live · www.espn.com
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