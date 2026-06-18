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Sydafrika kvitterade med tio minuter kvar att spela. (Erik S. Lesser /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Just nu: Sydafrikansk glädje – kvitterar med straff

Av Jacob Ruderstam
Publicerad: . Uppdaterad:

TJE 1–1 SYD | Med ungefär tio minuter kvar att spela mot Tjeckien kvitterade Sydafrika till 1–1 efter att laget fått straff.

Tjeckiens Michal Sadilek gjorde matchens första mål redan efter sex minuter och firade stort med lagkamraterna.

TV4:s expert Jonas Olsson gav både ris och ros till Sydafrika i paus.

– De slänger bort de första fem, tio minuterna och hamnar i underläge. Sen äter de ändå in sig i matchen.

Matchen är den första i VM-gruppspelets andra omgång. Både Tjeckien och Sydafrika är på jakt efter sina första poäng.

Följ matchen här eller via länkarna nedan.

Laguppställningar

Tjeckien:

Matej Kovar – Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci – Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka – Adam Hlozek, Patrik Schick.

Sydafrika:

Ronwen Williams – Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon – Teboho Mokoena, Thalante Mbatha, Jayden Adams – Oswin Appollis, Thapelo Maseko, Iqraam Rayners.

Se matchen på TV4 Play
tv · www.tv4play.se

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