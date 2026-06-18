Just nu: Sydafrikansk glädje – kvitterar med straff

TJE 1–1 SYD | Med ungefär tio minuter kvar att spela mot Tjeckien kvitterade Sydafrika till 1–1 efter att laget fått straff.

Tjeckiens Michal Sadilek gjorde matchens första mål redan efter sex minuter och firade stort med lagkamraterna.

TV4:s expert Jonas Olsson gav både ris och ros till Sydafrika i paus.

– De slänger bort de första fem, tio minuterna och hamnar i underläge. Sen äter de ändå in sig i matchen.

Matchen är den första i VM-gruppspelets andra omgång. Både Tjeckien och Sydafrika är på jakt efter sina första poäng.

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