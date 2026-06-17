Jysk öppnar upp på Cypern

Den danska heminredningskedjan Jysk fortsätter att expandera och ska nu öppna butiker på Cypern, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den första butiken ska öppnas nästa år och målsättningen är totalt tio butiker på Medelhavsön.

I april öppnade varuhuskedjan i Marocko och med etableringen på Cypern kommer man ha en närvaro i 50 länder. Det familjeägda bolaget som grundades 1979 har omkring 34 000 medarbetare fördelat på runt 3 600 butiker.