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Jysk butik i Kungens Kurva. Illustrationsbild. (Jessica Gow / TT Nyhetsbyrån)
Detaljhandelns utveckling

Jysk öppnar upp på Cypern

Av Magnus Eriksson
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Den danska heminredningskedjan Jysk fortsätter att expandera och ska nu öppna butiker på Cypern, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Den första butiken ska öppnas nästa år och målsättningen är totalt tio butiker på Medelhavsön.

I april öppnade varuhuskedjan i Marocko och med etableringen på Cypern kommer man ha en närvaro i 50 länder. Det familjeägda bolaget som grundades 1979 har omkring 34 000 medarbetare fördelat på runt 3 600 butiker.

Jysk planerar 10 butiker på Cypern
jysk.com
Jysk expanderar till Cypern
TT
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