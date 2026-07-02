K-Fastigheter säljer projekt värt 793 miljoner
K-Fastigheter säljer ett projekt med 255 hyreslägenheter på Hisingen i Göteborg till Folksam, enligt ett pressmeddelande. Fastighetsvärdet uppgår till 793 miljoner kronor.
Fastighetsprojektet väntas få en total uthyrningsbar yta på cirka 16 300 kvadratmeter fördelad på fyra kvarter.
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