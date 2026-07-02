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Illustrationsbild. (Janerik Henriksson/TT)
Svenska näringslivet

K-Fastigheter säljer projekt värt 793 miljoner

Av Andreas Victorzon
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K-Fastigheter säljer ett projekt med 255 hyreslägenheter på Hisingen i Göteborg till Folksam, enligt ett pressmeddelande. Fastighetsvärdet uppgår till 793 miljoner kronor.

Fastighetsprojektet väntas få en total uthyrningsbar yta på cirka 16 300 kvadratmeter fördelad på fyra kvarter.

Säljer också två underjordiska garage och tre lokaler på Hisingen
pressmeddelande · mfn.se
Folksamgruppen tillträder fastigheten i två etapper
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