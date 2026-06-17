Källa: EU har haft ”diplomatisk kontakt” med Ryssland

Arkivbild av en EU-flagga.

EU har haft ”kortvarig diplomatisk kontakt” med Ryssland, uppger en anonym källa inom EU för AFP.

– Under de senaste veckorna har kortvarig kontakt tagits på diplomatisk nivå för att öppna kommunikationskanaler, men ingenting av betydelse diskuterades, säger källan.

Enligt källan är det Europeiska rådets ordförande António Costas stab som skött kontakten.

– EU är inte en medlare. Unionen stödjer Ukraina i dess försök att skapa rättvis och varaktig fred, tillägger källan.