Källa: ICE beordras att sluta med många trafikstopp

Människor demonstrerar mot ICE i Maine efter skjutningen av Joan Sebastian Guerrero

Efter att två personer på kort tid skjutits ihjäl av den amerikanska migrationspolisen ICE har Trumpadministrationen beordrat ICE att sluta med många sorters trafikstopp. Det uppger källor för New York Times.

Den republikanska Maine-senatorn Susan Collins säger att hon manat Markwayne Mullins, minister för inrikes säkerhet, att stoppa alla icke-nödvändiga trafikstopp.

Sedan Donald Trumps andra mandatperiod inleddes har ICE skjutit mot minst 22 personer, varav sex har dödats.