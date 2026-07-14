ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor demonstrerar mot ICE i Maine efter skjutningen av Joan Sebastian Guerrero (Robert F. Bukaty /AP/TT / AP)
Trumps USAICE-insatserna

Källa: ICE beordras att sluta med många trafikstopp

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Efter att två personer på kort tid skjutits ihjäl av den amerikanska migrationspolisen ICE har Trumpadministrationen beordrat ICE att sluta med många sorters trafikstopp. Det uppger källor för New York Times.

Den republikanska Maine-senatorn Susan Collins säger att hon manat Markwayne Mullins, minister för inrikes säkerhet, att stoppa alla icke-nödvändiga trafikstopp.

Sedan Donald Trumps andra mandatperiod inleddes har ICE skjutit mot minst 22 personer, varav sex har dödats.

Pausen av trafikstopp kan hindra gripanden
NY Times  · Ofta betalvägg
412 fall av övervåld mot ICE-demonstranter har rapporterats under det senaste året
www.theguardian.com
26-årige Joan Sebastian Guerrero sköts ihjäl i Maine i går – var inte måltavla för ICE
BBC
Lorenzo Salgado Araujo dödades av en ICE-agent i förra veckan – var inte heller mål
www.theguardian.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAICE-insatsernaUSANordamerika Donald TrumpSusan CollinsAmerikansk politik