Skådespelaren Robert Pattinson har seglat upp som favorit i kampen om att efterträda Daniel Craig som James Bond, rapporterar The Guardian med hänvisning till en källa i filmbranschen.

De senaste veckorna har spekulationerna gått varma. Åtminstone fem namn har florerat i media som finalister på producenternas ”shortlist”.

Utöver Pattinson, känd från bland annat Twilight, Batman och The Odyssey, handlar det om Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor, samt Nicholas Hoult.