ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Lindsey Graham var i Ukraina och träffade president Volodymyr Zelenskyj strax före sin död. (/AP/TT / AP)
Trumps USARysslandssanktionerna

Källa: Trump ska stötta Grahams sanktioner mot Ryssland

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Trump ska stötta en av den nyligen avlidne senatorn Lindsey Grahams hjärtefrågor – nämligen ett sanktionspaket mot Ryssland. Det uppger en källa inom Vita huset för Bloomberg.

Paketet ska sätta press på Kreml genom att straffa länder som handlar med Ryssland eller köper rysk olja.

Tidigare har Vita huset satt sig emot sanktioner mot Ryssland, med hänvisning till att de skulle underminera försök att medla fred genom diplomati.

Omni förklararSå går kretsen kring Trump på energioffensiv i Europa

Omni Mer
Lindsey Graham var nyligen i Ukraina och träffade Zelenskyj
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Grahams förslag har fått stöd från båda sidor av politiken
CBS News
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen