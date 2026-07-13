Källa: Trump ska stötta Grahams sanktioner mot Ryssland
Trump ska stötta en av den nyligen avlidne senatorn Lindsey Grahams hjärtefrågor – nämligen ett sanktionspaket mot Ryssland. Det uppger en källa inom Vita huset för Bloomberg.
Paketet ska sätta press på Kreml genom att straffa länder som handlar med Ryssland eller köper rysk olja.
Tidigare har Vita huset satt sig emot sanktioner mot Ryssland, med hänvisning till att de skulle underminera försök att medla fred genom diplomati.
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