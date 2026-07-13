EU:s gasimport från Ryssland slår nya rekord

EU:s import av flytande fossil gas (LNG) från Yamal, Rysslands största LNG-anläggning, slog nytt rekord under första halvåret i år. Det rapporterar Financial Times, med hänvisning till analysföretaget Kpler.

EU-inköpen steg till 9,9 miljoner ton, en ökning med 18 procent jämfört med första halvåret 2025. Merparten av gasen köptes av Frankrike, Belgien och Spanien, som importerade 3,6 miljoner, 2,9 miljoner respektive 2,7 miljoner ton.

De europeiska köparna har betalat runt 6 miljarder euro, motsvarande 66 miljarder kronor, för gasen. Yamal ägs av den ryska energikoncernen Novatek.

Enligt gällande sanktioner är det förbjudet att importera rysk gas till EU om det inte sker med hänvisning till längre leveranskontrakt. Från och med årsskiftet stramas sanktionerna åt ytterligare.