Donald Trump antydde i går att ett nytt fredsavtal i Ukraina, som kan ”omfatta hela Europa”, är på gång. Hans svärson och sändebud Jared Kushner skriver på X om behovet av en ”bredare europeisk säkerhetsarkitektur” för att minska risken för konflikt i framtiden.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas säger att Europa redan har ”säkerhetsarkitektur” på plats, men att problemet är att Ryssland hela tiden bryter avtalen som understöder den.

– Putin har inte veto över europeisk säkerhet, säger hon.

Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski instämmer.

– Att nå en överenskommelse om Ukrainas och Europas framtid ovanför våra huvuden är inte bara dumt, det är faktiskt omöjligt.