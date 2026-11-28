Ukrainsk ilska mot Kushners uttalande: ”Farligt”
Politiker i Ukraina och Europa är kritiska mot flera av de uttalanden som USA:s fredsförhandlare Jared Kushner gjorde om Vladimir Putin i en poddintervju tidigare i veckan, skriver Politico.
Kushner, som träffat Putin flera gånger, kallade bland annat den ryske presidenten för en ”politisk stormästare” och menade att han varit återhållsam eftersom han inte använt kärnvapen i Ukraina.
– Detta är extremt farligt. Inte bara för Ukraina utan också för USA:s nationella intressen, säger Oleksandr Merezjko, ordförande i det ukrainska parlamentets utrikesutskott.
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