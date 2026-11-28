En bild från en dödlig rysk attack mot ett hus i Charkiv i Ukraina.

Politiker i Ukraina och Europa är kritiska mot flera av de uttalanden som USA:s fredsförhandlare Jared Kushner gjorde om Vladimir Putin i en poddintervju tidigare i veckan, skriver Politico.

Kushner, som träffat Putin flera gånger, kallade bland annat den ryske presidenten för en ”politisk stormästare” och menade att han varit återhållsam eftersom han inte använt kärnvapen i Ukraina.

– Detta är extremt farligt. Inte bara för Ukraina utan också för USA:s nationella intressen, säger Oleksandr Merezjko, ordförande i det ukrainska parlamentets utrikesutskott.