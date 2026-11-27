Ett ukrainskt spannmålsfartyg träffat av en rysk robot i Svarta havet nära Odesa, Ukraina den 19 juli 2026.

Ukraina föreslår ett eldupphör runt Svarta havet för att släppa fram livsmedelsexport. Det uppger utrikesminister Andrij Sybiha för ukrainska public service-kanalen Suspilne.

Som villkor har Ryssland tidigare satt ett stopp för attackerna mot den ryska oljesektorn, men Ukraina vill bara gå med på det som en del av ett bredare avtal om vapenvila för båda ländernas energisektorer, enligt Reuters.

De senaste dagarna har Ukraina riktat attacker mot flera ryska raffinaderier och försvarsindustrianläggningar, uppger den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj enligt Euronews.