USA:s president Donald Trump, Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin under mötet i Shenzhen.

Donald Trump höjer till synes tonfallet mot Vladimir Putin efter sitt möte med Natoledaren Mark Rutte.

”Jag vill se president Putin dra tillbaka all militär aggression mot territorier runtom i Europa, i hopp om att ett avtal kan slutas mellan Ryssland och Ukraina”, skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.

Han skriver att han framfört detta under samtalen med Putin i Kina.

Trump och Rutte träffades under dagen på Trumps privata residens Mar-a-Lago – ett möte de beskriver som ”enastående” i ett gemensamt uttalande.