Trump: ”Vill att Putin drar tillbaka militär aggression”
Donald Trump höjer till synes tonfallet mot Vladimir Putin efter sitt möte med Natoledaren Mark Rutte.
”Jag vill se president Putin dra tillbaka all militär aggression mot territorier runtom i Europa, i hopp om att ett avtal kan slutas mellan Ryssland och Ukraina”, skriver Trump i ett inlägg på Truth Social.
Han skriver att han framfört detta under samtalen med Putin i Kina.
Trump och Rutte träffades under dagen på Trumps privata residens Mar-a-Lago – ett möte de beskriver som ”enastående” i ett gemensamt uttalande.
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