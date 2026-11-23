En brandman släcker en eld efter en attack mot Kyjiv.

Rysslands invasionskrig eskalerar och förhandlingarna blir bara knivigare, konstaterar CNN och The Economist i sina analyser efter det trilaterala mötet mellan Ryssland, Kina och USA.

The Economist liknar USA och Europa vid den klassiska fabeln om haren och sköldpaddan. USA:s stöd gick tidigt under kriget fram i full karriär, men sedan dess har det varit minst sagt oberäkneligt. Europa, å andra sidan, har krupit långsamt men inte väjt.

Det har gått bra så länge EU:s enda jobb var att skicka pengar, vapen och framtidsförhoppningar, skriver tidningen. Men fredsförhandlingar kan kräva något helt annat.

Dessutom finns risken fortfarande att vinden vänder – tre av de fem länderna i EU:s förhandlingsgrupp går till val nästa år.

CNN:s Nick Paton Walsh uppmanar läsaren att lägga de nästintill obefintliga resultaten från mötet i Shenzhen åt sidan och tänka på våldet.

Under de senaste veckorna har Ryssland och Ukraina inte bara attackerat fler broar och infrastruktur, vi har även sett attacker i Kaliningrad och Libyen – långt från fronten.

”Nu kokas verkligen grodan, och det här kriget sprider sig långsamt över kontinenten”, skriver han.

Det senaste året har enligt Paton Walsh präglats av misslyckade samtal, att smöra för Putin och att förminska och mobba Ukraina. Det har lett till ett krig där ukrainska drönare träffar ryska fartyg oavsett var i världen de är. Och där ryska drönare hamnar i Natoterritorium utan att Kreml förväntar sig militär vedergällning. Och där fredssamtalen kretsar kring att göra Trump nöjd, i stället för att medla fred.