Ryssland har närmat sig ett godkännande av säkerhetsgarantier för Ukraina, inom ramen för en större fredsuppgörelse mellan länderna. Det påstår det amerikanska sändebudet Jared Kushner, tillika Donald Trumps svärson, efter torsdagens toppmöte i Berlin. Det rapporterar internationella medier.

– Jag tror att vi har fått ryssarna att acceptera tanken på att eventuella säkerhetsgarantier för Ukraina skulle bygga på Natos artikel 5, säger han enligt AP och fortsätter:

– Och jag tror att det åtminstone ligger i linje med vad ryssarna säger, nämligen att deras avsikt är att det inte ska bli något nytt krig i framtiden när det här kriget väl är över.

Artikel 5 säger att ett angrepp på ett Natoland betraktas som ett angrepp på hela alliansen.

Kushner tillägger att USA och Donald Trump på samma gång är redo att ge Ukraina en garanti av det slaget.