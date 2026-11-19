Europeiska ledare följde torsdagens trepartsmöte mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin med oro, tror Europaexperten Göran von Sydow. För om sammankomsten är ett uttryck för en ny världsordning, vad händer med Europa?

– Man ser ju att det här mötet är som ett uttryck för att stormaktspolitiken är tillbaka, och att de här stormakterna tycker sig ha rätt eller kunna göra anspråk på att fatta beslut som även påverkar andra, säger von Sydow till TT.

Han tillägger att den europeiska hållningen normalt är att internationella beslut tas genom internationella institutioner snarare än av stormakter.

Ungefär samtidigt som toppmötet i Kina avslutades samlades ”de villigas koalition” i Berlin. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz passade då på att kalla trepartsmötet för ett ”fototillfälle”.