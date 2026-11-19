Vladimir Putin har bjudit in europeiska sändebud till Moskva för samtal om hur de fortsatta fredsförhandlingarna om Ukraina ska utformas. Det sa den ryske presidenten i ett tal under Apec-mötet i Kina på torsdagen, enligt Reuters och AFP.

– Amerikanerna uppmanar oss att reparera relationen med Europa, säger Putin enligt ryska medier och fortsätter:

– Den här politiska diarrén måste upphöra. De pratar om attacker mot Europa? Alla förstår att vi inte vill ha krig mot Europa.

Ungefär samtidigt som Donald Trump lämnade Kina anlände hans svärson Jared Kushner och förhandlare Steve Witkoff till Berlin, där ”de villigas koalition” träffas för att bland annat diskutera ekonomiskt stöd till Ukraina.

– Det var viktigt för oss att kunna agera snabbt och gemensamt och vara väl förberedda på det som händer i Shenzhen, säger en tysk tjänsteman till Financial Times.