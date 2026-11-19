Maria Malmer Stenergard (M) förvånas inte längre av den amerikanska presidentens utspel, säger hon i SVT:s Morgonstudion. Under morgonen kallade Donald Trump den ryska presidenten Vladimir Putin för ”sin vän”.

– Det är ju magstarkt att kalla någon för sin vän om det är en person som mördar barn på lekplatser, säger hon.

Malmer Stenergard vill inte se att Trump, Putin och Kinas president Xi Jinping tar något beslut utan Ukraina, om frågan skulle diskuteras på trepartsmötet.