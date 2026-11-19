Presidenterna Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping har nu inlett sitt möte på en lyxresort i utkanten av Shenzhen i Kina. Det rapporterar flera medier.

Mötet skulle ha inletts redan 07.30 svensk tid, men kom igång först två timmar senare, efter att Trump och Xi ätit lunch tillsammans.

– President Xi och jag har utvecklat en enastående personlig relation, säger Trump om sin auktoritäre kollega enligt BBC.

De tre världsledarna har aldrig mötts tillsammans på det här sättet tidigare.

Rummet på Kylin Villa där samtalet hålls har prytts med kristallkronor, tjocka mattor och de tre ländernas flaggor, enligt kinesisk stats-tv. Frågor som ett presumtivt avtal om kärnvapennedrustning och krigen i Iran och Ukraina finns på agendan, men förväntningarna att konkreta resultat ska nås är låga.