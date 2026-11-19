Trump: ”Vem är det där? Det är min kompis Putin”
I natt har USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin haft ett 40 minuter långt möte med varandra i samband med det ekonomiska toppmötet Apec i Kina.
Medier fick närvara när världsledarna hälsade på varandra för första gången.
– Vem är det där? Det är min kompis, sa Trump inför kamerorna och skrattade.
Den amerikanske presidenten hyllade också relationen mellan USA och Ryssland och antydde att ledarna kan enas om ”underbara saker” i Kina.
bakgrund
Apec
Wikipedia (sv)
Asia-Pacific Economic Cooperation (förkortning: APEC) (engelska för: Asien-Stillahavsregionens ekonomiska samarbete), är ett 1989 på initiativ från Australien skapat forum för 21 ekonomier i Stillahavsregionen. APEC, vars medlemmar representerar omkring sextio procent av den totala världsekonomin, används för att diskutera för medlemmarna relevanta frågor om ekonomi, handel och utvecklingsarbete. Ett årligt möte, APEC Economic Leaders Meeting, hålls med ledarna för de olika länderna (utom Taiwan som representeras av en person på ministernivå). Mellan dessa möten koordineras organisationen av ett sekretariat. Därutöver har APEC ett rådgivande organ vari representanter från medlemsländernas näringsliv ingår, den regionala organisationen har sitt huvudkontor i Singapore.
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