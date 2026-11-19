Se Fox News klipp när Trump och Putin träffas

I natt har USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin haft ett 40 minuter långt möte med varandra i samband med det ekonomiska toppmötet Apec i Kina.

Medier fick närvara när världsledarna hälsade på varandra för första gången.

– Vem är det där? Det är min kompis, sa Trump inför kamerorna och skrattade.

Den amerikanske presidenten hyllade också relationen mellan USA och Ryssland och antydde att ledarna kan enas om ”underbara saker” i Kina.