Torsdagens trepartsmöte mellan Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin i kinesiska Shenzhen kommer att pågå i som mest 60 minuter, skriver AFP.

– Inte mer än en timme, säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov enligt ryska medier.

Utöver trepartsmötet planerar Trump och Putin ett separat möte under torsdagen, som blir presidenternas första på tu man hand på över ett år. Det rapporterar Bloomberg.

Sedan en tid tillbaka trycker USA på för att tvinga fram en vapenvila i Ukraina. I Europa finns en oro för att USA är redo att föreslå eftergifter som är oacceptabla för Ukraina.