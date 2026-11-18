Kinas president Xi Jinping inledde Apec-toppmötet i Shenzhen med att uppmana deltagarna att ta bort handelshinder, rapporterar CNBC. På torsdagen väntas den kinesiske ledaren, Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump mötas på konferensen för Asien-Stillahavsområdets ekonomiska samarbete.

– Kina kommer inte bara kapa tullar och utöka tillgången till marknaden, utan gå längre än så, sa Xi Jinping.

Han fortsatte med att säga att Kina ska reformera regler och ge utländska företag full tillgång till landets tillverkningsindustri. Putin, som redan anlänt till mötet, sa att han väntar sig ”stora potentiella fördelar” med trepartsmötet mellan Ryssland, Kina och USA.