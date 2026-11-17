Veckans trepartsmöte i Shenzhen mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin för tankarna till Jaltakonferensen 1945 – i alla fall utåt sett, skriver Bloombergs Andreas Kluth.

Han menar att det ligger i Kremls intresse att ge just det intrycket och det finns en risk att en av mellanårsvalet försvagad Trump går i en fälla.

”Putin känner att han med Xis stöd kan fortsätta manipulera Trump till att svika Ukraina och möjligen hela Europa”, skriver Kluth.

Bland europeiska ledare är oron därför påtaglig, skriver CNN:s Nick Paton Walsh vidare. Han är inne på samma spår som Kluth och skriver att den stora faran ligger i Trumps önskan att bli gillad av diktatorer.

”Putin får en kostnadsfri stund på världsscenen, där han kan framställa Ryssland som den globala supermakt det en gång var snarare än ett land som med brutala metoder kämpar för att återfå den ställningen”, skriver Paton Walsh.

Ett av Trumps problem är samtidigt att utrymmet för genombrott i relationen till Kina är litet, efter nästan ett decennium av tullkrig och teknikkonflikter. Det skriver New York Times Alexandra Stevenson.

”Det innebär att Xi och Trump har allt färre frågor kvar där de kan nå överenskommelser”, skriver hon.