Kim tar en cigg nära Kina när Trump hintar om möte
Bilder på Kim Jong-Un sittandes framåtlutad i en fåtölj i ett vinterlandskap med en cigarett i handen kablades ut av det nordkoreanska propagandaorganet KCNA under tisdagen. Scenerna utspelade sig i den nyöppnade skidanläggningen Samjiyon – nära gränsen till Kina – och diktatorn tittade på sin dotter Ju Ae, som testade backarna. Det rapporterar AFP.
Ungefär samtidigt landade Donald Trump i den filippinska huvudstaden Manilla. Under sina tre dagar i Asien har presidenten öppnat för att ett möte med Nordkoreas ledare.
– Vi kanske träffar Kim Jong-Un också, sa Trump till medier under måndagen.
Den sydkoreanske forskaren Hong Min är dock skeptisk till att ett sådant möte kan bli av.
– Det finns inga tecken på förberedelser för ett möte.
Samjiyon
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