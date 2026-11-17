Bilder på Kim Jong-Un sittandes framåtlutad i en fåtölj i ett vinterlandskap med en cigarett i handen kablades ut av det nordkoreanska propagandaorganet KCNA under tisdagen. Scenerna utspelade sig i den nyöppnade skidanläggningen Samjiyon – nära gränsen till Kina – och diktatorn tittade på sin dotter Ju Ae, som testade backarna. Det rapporterar AFP.

Ungefär samtidigt landade Donald Trump i den filippinska huvudstaden Manilla. Under sina tre dagar i Asien har presidenten öppnat för att ett möte med Nordkoreas ledare.

– Vi kanske träffar Kim Jong-Un också, sa Trump till medier under måndagen.

Den sydkoreanske forskaren Hong Min är dock skeptisk till att ett sådant möte kan bli av.

– Det finns inga tecken på förberedelser för ett möte.