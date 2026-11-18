Rysslands president Vladimir Putin har landat i staden Shenzhen i Kina inför Apec-mötet, rapporterar flera internationella medier. Han möttes av en röd matta, soldater och dansare, skriver The Guardian.

Kort därefter togs han emot av Kinas president Xi Jinping, enligt kinesiska statliga medier, skriver BBC. Enligt ett officiellt schema från Ryssland ska de båda ha en affärslunch under dagen. Putin förväntas också besöka Shenzhens universitet innan galamiddagen i kväll.

Samtidigt har USA:s president Donald Trump landat i Filippinernas huvudstad Manila innan hans fortsatta resa till Kina. De tre ledarna har hamnat i fokus då de under torsdagen väntas delta i ett trepartsmöte, men det är fortfarande oklart om det blir av och vad mötet i så fall kommer att handla om. Men Trump har tidigare uttryckt att han vill diskutera kärnvapen.