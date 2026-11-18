Apec-mötet • Omni förklarar
Xi vill ha lugn och ro – men mötet med Trump och Putin är en risk: ”Kan dras med”
När den kinesiske presidenten Xi Jinping tar emot Donald Trump och Vladimir Putin i Shenzhen sker toppmötet i en atmosfär av skakiga handelsrelationer och säkerhetspolitisk osäkerhet.
Vad vill Xi egentligen få ut av det riskabla mötet?
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