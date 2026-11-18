Mexikos president Claudia Sheinbaum flög reguljärflyg till veckans Apec-möte i Kina – och dessutom i ekonomiklass. AFP noterar att hennes inlägg på sociala medier, med bilder från flygningen mellan Mexico City och Shenzhen, möts av en strid ström gillande kommentarer.

”Det är lovvärt att vara sparsam med skattebetalarnas pengar och se till att de används där de behövs som mest, i stället för att slösa bort dem på lyxiga privatjetplan eller kostsamma tjänsteresor”, skriver en användare.

”Känns som en frisk fläkt”, skriver en annan.

Sheinbaum för en åtstramningspolitik i Mexiko, en linje som sattes av hennes föregångare Andrés Manuel López Obrador. Under den förra mandatperioden sålde han landets presidentplan.