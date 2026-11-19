Rysslands president Vladimir Putin höll tal under Apec-mötet i Shenzhen i Kina, bara timmar innan det historiska mötet mellan USA, Ryssland och Kina. Det rapporterar TT.

I talet sa Putin att Ryssland är och förblir ”öppet för världen” och man har stärkt landets ekonomi, skriver BBC. Även Xi Jinping och Donald Trump har talat under toppmötet, och samtliga har lyft fram ekonomi och AI.

Mötet mellan de tre ledarna ska ske under torsdagen. Donald Trump har sagt att han ”verkligen ser fram emot det” och tror att flera handelsavtal kommer att skrivas under, skriver Sky News.

Mötet väntas ske på ett femstjärnigt hotell i utkanten av Shenzhen, rapporterar Telegraph.