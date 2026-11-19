Det historiska mötet mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin är nu avslutat, och den amerikanske presidenten har lämnat landet, skriver flera medier.

I ett gemensamt uttalande enas USA, Kina och Ryssland om fyra punkter. Däribland immunitet för statstjänstemän och att Internationella brottsdomstolen ICC inte får missbruka sina befogenheter.

Presidenterna åtar sig även att fortsätta föra en dialog för att minska riskerna för kärnvapenkrig. Dessutom är länderna överens om att arbeta för en reform av FN samt att öka produktionen av raffinerade oljeprodukter.

Kinesisk statskontrollerad media har kallat uttallandet för en ”fredsdeklaration”.