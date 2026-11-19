När Donald Trump träffar Vladimir Putin och Xi Jinping i dag är det framförallt en sak han har för ögonen: En kärnvapennedrustning. Det skriver WJ Hennigan i New York Times.

Enligt honom är det en mycket ovanlig möjlighet, när nationerna som förfogar över de allra flesta av jordens kärnvapen möts.

”De kan helt säkert röra sig mot sunt förnuft och diskutera ömsesidiga behov som kan förflytta oss alla ett par steg längre bort från kärnvapenkrig.”

Något nytt, undertecknat avtal är dock mycket osannolikt, enligt Hennigan.

Hos Juliette Brossaul på franska BFM är tongångarna något mindre hoppfulla. Hon skriver att mötet mellan de tre auktoritära ledarna riskerar att befästa bilden om den starkes rätt i världen.

”Moskva gnuggar händerna: Bara att man sitter vid samma bord som Donald Trump och Xi Jinping bidrar till Rysslands rehabilitering på den internationella arenan”.