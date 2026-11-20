Zelenskyj och Trump under ett möte i FN-högkvarteret 22 september.

Donald Trump vill nå ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina innan Demokraterna tar över kongressen, uppger flera källor för Financial Times. Det ska också ha varit känslan när Vita huset-sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff den senaste tiden mött ryska, ukrainska och ryska företrädare den senaste tiden.

En europeisk källa säger att USA sätter hård press, och befarar att Ukraina skulle behöva göra stora eftergifter för att få slut på kriget.

– Amerikanerna har bråttom. Det har inte Putin, säger en annan källa.

En ukrainsk källa säger att tidspressen oroar president Volodymyr Zelenskyj, som är rädd för att han ska tvingas ingå ett avtal som är fördelaktigt för Ryssland.