USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner har i samtal med europeiska företrädare diskuterat ett möjligt Natomedlemskap för Ukraina, enligt uppgifter till Wall Street Journal.

Det skulle i så fall kräva att Ukraina är redo att ge upp hela Donbas – inklusive områden som landet i dag kontrollerar. Ett annat förslag som diskuterats är att frontlinjen fryses samtidigt som Ukraina får säkerhetsgarantier som syftar till att förhindra framtida ryska angrepp.

Ryssland har konsekvent sagt att Ukraina inte får bli Natomedlem, och budskapet har upprepats av Donald Trump vid flera tillfällen. Enligt WSJ kan det dock vara ett tecken på att Vita huset är villigt att gå långt för att lyckas avsluta Rysslands invasionskrig.