Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tycker att det är konstigt av Donald Trump att kalla Vladimir Putin för vän. Till BBC säger han att det är som att vara vän med den tyske diktatorn Adolf Hitler under andra världskriget.

– Han är en angripare och en mördare. Han kan inte vara en vän, det går bara inte.

Trumps uttalande gjordes när den amerikanske presidenten träffade sin ryske motsvarighet på toppmötet i Kina förra veckan.

Zelenskyj efterlyser mer stöd från USA. Han säger att landet kan sätta ännu hårdare press på Ryssland att avsluta kriget i Ukraina.