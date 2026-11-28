Rysslands president Vladimir Putin med de amerikanska fredsförhandlarna Steve Witkoff och Jared Kushner.

USA:s fredsförhandlare tillika Donald Trumps svärson Jared Kushner ger den ryske presidenten Vladimir Putin beröm för hans hantering av fredsförhandlingarna kring Ukraina.

I en intervju med Axel Springer-vd:n Mathias Döpfner i podden MD Meets säger Kushner att Putin visar ”återhållsamhet”. Han pekar bland annat på att Putin inte använt kärnvapen i Ukraina.

Kushner kallar också Putin för en ”politisk stormästare” och kritiserar Europa för att finansiera och beväpna Ukraina. Han varnar också för att konflikten kan eskalera.

– Det krävs inte många felbedömningar för att det här ska eskalera kraftigt.