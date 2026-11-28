Kushner: Putin återhållsam – har inte använt kärnvapen
USA:s fredsförhandlare tillika Donald Trumps svärson Jared Kushner ger den ryske presidenten Vladimir Putin beröm för hans hantering av fredsförhandlingarna kring Ukraina.
I en intervju med Axel Springer-vd:n Mathias Döpfner i podden MD Meets säger Kushner att Putin visar ”återhållsamhet”. Han pekar bland annat på att Putin inte använt kärnvapen i Ukraina.
Kushner kallar också Putin för en ”politisk stormästare” och kritiserar Europa för att finansiera och beväpna Ukraina. Han varnar också för att konflikten kan eskalera.
– Det krävs inte många felbedömningar för att det här ska eskalera kraftigt.
bakgrund
Mathias Döpfner
Wikipedia (en)
Mathias Döpfner (born 15 January 1963) is a German businessman, author, art collector, and journalist. He is the CEO of media group Axel Springer SE and, together with Friede Springer, holds 95% of the share in the company. From 2016 to 2022 he was president of the Federal Association of Digital Publishers and Newspaper Publishers (BDZV). After working as editor-in-chief for several newspapers, he joined the management board of Axel Springer SE in 2000. Friede Springer, head of the media group and widow of founder Axel Springer, designated Döpfner as her successor in 2020 and gave voting rights and shares valued at over 1 billion Euros to him in 2021.
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