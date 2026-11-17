Källor: Anthropic kan höja priset inför rekordnoteringen
AI-bolaget Anthropic väntar sig att teckningskursen inför torsdagens börsnotering hamnar i toppen av det tidigare angivna intervallet 70–78 dollar per aktie – eller ännu högre. Det uppger bolaget för potentiella investerare, enligt källor till Bloomberg och CNBC.
Banker väntas sluta ta emot bud på aktien vid Wall Streets stängning i kväll och priset spikas på onsdagen, erfar Bloomberg.
Vid en teckningskurs på 78 dollar värderas bolaget till omkring 1 400 miljarder dollar. Inklusive en privat placering på 26 miljarder dollar skulle erbjudandet uppgå till drygt 90 miljarder dollar och bli historiens största börsnotering.
Intresset uppges vara enormt – investerare ska ha lagt köpordrar motsvarande nästan sju gånger antalet tillgängliga aktier.
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