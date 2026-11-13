AI-bolaget Anthropics erbjudande om att teckna aktier inför nästa veckas börsdebut har övertecknats sex gånger, uppger källor för Bloomberg. Det innebär att efterfrågan på aktier är sex gånger så hög som antalet aktier som erbjuds i den så kallade IPO:n.

Dessutom väntas befintliga ägare prioriteras i tilldelningen.

Claude-utvecklaren vill ta in 64,4 miljarder dollar vid börsnoteringen, samt 26 miljarder dollar genom en privat placering där Nvidia, Microsoft och Google finns bland köparna. Sammantaget blir det en större IPO än Space X i somras, som då var den största i historien.

Teckningskursen väntas hamna mellan 70 och 78 dollar per aktie. Anthropic siktar på en total börsvärdering på omkring 1 400 miljarder dollar.