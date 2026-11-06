Stora investerare tvivlar alltmer på att AI-bolaget Anthropic når den väntade värderingen på 1 500 miljarder dollar vid börsnoteringen senare i november, erfar Wall Street Journal. En källa anser att den snarare bör ligga kring 1 000 miljarder dollar.

Anthropic har siktat på att ta in rekordhöga 100 miljarder dollar, men kan nu sänka beloppet till 80 miljarder, enligt en investerare. En annan undrar om noteringen kommer att skjutas upp.

Samtidigt uppges omsättningstakten ha överstigit 80 miljarder dollar per år i slutet av oktober och en del investerare vill därför invänta färska försäljningssiffror innan de räknar med en lägre värdering.