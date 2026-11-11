När AI-bolaget Anthropic gör börsdebut nästa vecka uppger bolaget att nätmäklaren Nordnet kommer att vara en av distributörerna i Europa.

Nordnet var även en av de europeiska distributörerna när Elon Musks bolag Space X noterades i somras.

När TT söker Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad har han inte några kommentarer till uppgifterna.

Anthropic, som ligger bakom AI-assistenten Claude, siktar på ett börsvärde på 1 400 miljarder dollar i noteringen som väntas gå av stapeln den 18 november.