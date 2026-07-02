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Kunder tittar på Iphone 17 Pro Max och andra Appleprodukter i en butik i Dallas. (Tony Gutierrez / AP)
Apples framtid

Källor: Apple storsatsar med fem nya Iphone-modeller

Av Andreas Victorzon
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Apple planerar att lansera fem nya Iphone-modeller under slutet av året och första halvan av nästa år, uppger källor för Nikkei Asia. Samtidigt uppges teknikjätten vilja sälja fler enheter än tidigare beräknat och försöka ta marknadsandelar i en industri som lider av brist på komponenter.

Apple ska ha bett sina underleverantörer att förbereda sig på att tillverka runt tio miljoner av bolagets första vikbara telefoner i år. Den tidigare prognosen låg på sju till åtta miljoner enheter, skriver tidningen.

För att möta den globala bristen på minneschip vill bolaget köpa chip från kinesiska tillverkare, uppger källor för Bloomberg.

Iphone 18-serien väntas lanseras i september, då Apple normalt släpper nya modeller.

Väntas tillverka 80 miljoner nya mobiler i år
asia.nikkei.com
Källa: Apple har starkare förhandlingsposition än kinesiska konkurrenter
CNBC
Apple har förhandlat med chiptillverkare som står på Pentagons svarta lista
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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