Källor: Apple storsatsar med fem nya Iphone-modeller

Kunder tittar på Iphone 17 Pro Max och andra Appleprodukter i en butik i Dallas.

Apple planerar att lansera fem nya Iphone-modeller under slutet av året och första halvan av nästa år, uppger källor för Nikkei Asia. Samtidigt uppges teknikjätten vilja sälja fler enheter än tidigare beräknat och försöka ta marknadsandelar i en industri som lider av brist på komponenter.

Apple ska ha bett sina underleverantörer att förbereda sig på att tillverka runt tio miljoner av bolagets första vikbara telefoner i år. Den tidigare prognosen låg på sju till åtta miljoner enheter, skriver tidningen.

För att möta den globala bristen på minneschip vill bolaget köpa chip från kinesiska tillverkare, uppger källor för Bloomberg.

Iphone 18-serien väntas lanseras i september, då Apple normalt släpper nya modeller.