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Mark Zuckerberg med Metas AI-glasögon. Arkivbild. (Godofredo A. Vásquez / AP)
Utvecklingen av AI

Källor: Apples AI-glasögon försenas efter Metas problem

Av Andreas Victorzon
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Apple skjuter upp lanseringen av sina första AI-utrustade smarta glasögon till början av 2027, uppger källor för Bloomberg.

Teknikjätten uppges ha valt att finslipa både produkten och sin strategi efter de integritetsproblem som präglat konkurrenten Metas kameraförsedda smarta glasögon.

Integritetsfrågan beskrivs internt som högsta prioritet inför lanseringen av AI-glasögonen, som uppges gå under namnet N50, enligt Bloombergs källor.

Källor: Har internt diskuterat om glasögonen ska kunna spela in video
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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