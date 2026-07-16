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Irakiska oljelastbilar vid raffinaderi i syriska hamnstaden Baniyas. Arkivbild. (Omar Sanadiki /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Källor: Chevron och Irak vill runda Hormuz med pipeline

Av Andreas Victorzon
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Den amerikanska oljejätten Chevron för långt gångna samtal med Irak om att bilda ett konsortium för att bygga ett oljeledningsnät genom Syrien som alternativ till Hormuzsundet, uppger källor för Financial Times och Wall Street Journal.

Chevron uppges vilja bilda konsortiet tillsammans med Los Angeles-baserade TI Capital och ett bolag som ägs av de syrisk-qatariska miljardärsbröderna Al-Khayyat.

På torsdagen väntas Chevron skriva under ett samförståndsavtal om att utveckla två oljefält i södra Irak. Samtidigt förhandlar bolaget om en oljeledning från södra Irak till norra oljestaden Kirkuk och en andra ledning från Kirkuk till den syriska Medelhavshamnen Baniyas.

Samtalen kommer i spåren av att Iraks oljeexport drabbats hårt av stängningen av Hormuzsundet, skriver FT.

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MellanösternkrisenHormuzsundetIranMellanösternChevronSyrienIrakEnergi & råvarorOlja