Källor: EU ställer sig bakom elektrificeringskrav
EU kommer att skriva under ett löfte om att höja elektricitetens del av den globala energimixen till 35 procent innan 2035. Det uppger tre diplomatkällor för Politico.
I dag utgör elektricitet 20 procent av all energi som används.
Enligt Politicos källor är EU:s 27 medlemsländer överens om att stötta kravet under det pågående klimattoppmötet COP31.
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