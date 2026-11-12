EU kommer att skriva under ett löfte om att höja elektricitetens del av den globala energimixen till 35 procent innan 2035. Det uppger tre diplomatkällor för Politico.

I dag utgör elektricitet 20 procent av all energi som används.

Enligt Politicos källor är EU:s 27 medlemsländer överens om att stötta kravet under det pågående klimattoppmötet COP31.