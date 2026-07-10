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Protester mot neddragningar på Volkswagen på torsdagen. (Lisi Niesner /AP/TT / AP)
Volkswagens kris

Källor: Facket stoppar Volkswagens sparplaner

Av Magnus Eriksson
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Fackliga representanter i Volkswagens tillsynsstyrelse stoppade ledningens omfattande omstruktureringsplan vid ett möte på torsdagen, rapporterar Reuters med hänvisning till källor.

Enligt källorna röstade tillsynsstyrelsen ned förslaget med siffrorna tolv mot sju. Förslaget har tidigare uppgetts kunna omfatta upp till 100 000 kapade tjänster och nedläggning av fyra fabriker i Tyskland.

Bolaget presenterade i stället ett övergripande mål om att minska produktionskapaciteten till nio miljoner bilar per år och halvera antalet modeller över tid.

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