Vd:n bekräftar: Kan behövas massuppsägningar

Volkswagen kan behöva göra sig av med 50 000 anställda för att kunna möta utmaningarna från konkurrenter. Det skriver koncernchefen Oliver Blume i ett internt memo, som Reuters har läst.

Memot bekräftar för första gången uppgifterna om att den tyska fordonsjätten kan komma att göra sig av med så många som 100 000 anställda, enligt nyhetsbyrån.

Blume skriver i memot att Volkswagen har 20 procent högre kostnader än jämförbara konkurrenter. För att bemöta detta går bolaget nu igenom vilka justeringar ”som är nödvändiga och möjliga”.

Biljätten pressas av tilltagande konkurrens från Kina och från amerikanska tullar.